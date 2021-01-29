Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
ОАСК визнав незаконною постанову Кабміну про новий правопис (оновлено)
ОАСК визнав незаконною постанову Кабміну про новий правопис (оновлено)
Youtube видалив канал Дубінського
Youtube видалив канал Дубінського
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі поранено двох українських бійців

Окупанти з безпілотника скинули ВОГ над позиціями ОС біля Водяного.

На Донбасі поранено двох українських бійців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Двоє бійців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійців оперативно доставили до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей", - наголошують у штабі.

Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, український військовий отримав важке поранення на Донбасі 26 січня. 21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також