На Донбасі поранено двох українських бійців

Окупанти з безпілотника скинули ВОГ над позиціями ОС біля Водяного.

Двоє бійців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійців оперативно доставили до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей", - наголошують у штабі.

Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, український військовий отримав важке поранення на Донбасі 26 січня. 21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.