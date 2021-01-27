Окупанти п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранено військового

Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець отримав кульове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Поблизу Новозванівки бойовики застосували станковий гранатомет.

Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки - застосували снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, станом на 17 годину 26 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. У понеділок, 25 січня, збройні формування РФ сім разів обстріляли українські позиції.