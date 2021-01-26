На Донбасі окупанти важко поранили українського військового

Сьогодні ввечері внаслідок обстрілу з боку російськиx військ у районі міста Попасна отримав поранення український військовий. Він перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі [міста] Попасна отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела “режим тиші” та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, станом на 17 годину в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.