"Пакунки малюка" почали доставляти у регіони

До кінця січня "бебі-бокси" будуть доставлені в усі регіони.

В регіони України почали доставляти "пакунки малюка" для новонароджених.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Наразі "пакунки малюка" доставлено до закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів з питань соцзахисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва.

До кінця січня "бебі-бокси" будуть доставлені в усі регіони.

Нагадаємо, батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

Минулого року Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. Однак, у вересні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відновити видачу "пакунків малюка".