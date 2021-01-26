Культові американські автомобілі за доступними цінами

Авто в США є як невід'ємною частиною життя, так і цілої культурою. Культових моделей в Америці вистачає, а знають їх у всьому світі автопрому. Чи можна привезти легендарний автомобіль з США в Україну? Та це можливо. Ось деякі моделі, які зацікавлять українського користувача.

Матеріал підготувала компанія AvtoBoom: Авто из США

Cadillac Escalade

Найбільш розкішний позашляховик преміум-класу від General Motors. Модель вважається флагманом бренду, вона ефектна зовні, підкреслюючи статус свого власника. Багатий Cadillac Escalade трьома рядами крісел, потужним силовим агрегатом, відмінними ходовими якостями.

Dodge Challenger

Культова спортивна двомісна машина в кузові купе від Chrysler оснащується бензиновими моторами обсягу 3.6 л і 6.4 л. Максимальна потужність двигунів досягає 717 «коней». Останні покоління авто виділяються своїми сучасними технологіями, 35 передовими функціями безпеки, продуктивністю і легендарним спортивним дизайном.

Dodge Charger

Модель вважається символом Dodge, як і легендарний Challenger. Авто з прекрасним іміджем, агресивним дизайном, якісною збіркою і салоном, доповнюється потужними моторами.

Lincoln Navigator

Ще одна культова американська машина з приголомшливою зовнішністю. Позашляховик довгий, високий і важкий. Під його капотом знаходиться 5,4-літровий двигун V8 потужністю в 304 «конячки». Базовий варіант задньопривідний, а опцією служить повнопривідна система.

Сhevrolet Camaro

Сучасна історія американського автопрому не може існувати без Сhevrolet Camaro. Яскрава і драйвова спортивна машина, чотиримісне купе, є ідеальним на повсякденне міську експлуатацію завдяки відмінному поєднанню турбодвигуна, коробки перемикання передач і підвіски. Авто відрізняється неповторною стилістикою, відмінною динамікою і, при цьому, помірною витратою пального.

Hummer H2

Цю модель не випускають вже більше 10 років, однак Hummer H2 досі носить культовий статус. Авто можна придбати на вторинному ринку. Виробник зміг вмістити в машині параметри високомобільного багатоцільового авто, зручність, комфорт і високу прохідність.

Ford Mustang

Справжнісінька легенда всього американського автопрому. Ford Mustang залишається найпопулярнішим автомобілем в США більше 50 років. Для автомобіля представлені більше 10 модифікацій з комплектаціями. На ринку Америки модель продається з найбільшим вибором моторів і трансмісій.