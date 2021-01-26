Синоптики прогнозують погіршення погоди у всій Україні, крім західних областей

У всій Україні, крім західних областей, найближчої доби, 27 січня, очікується погіршення погодних умов.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях у середу очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів, лише вдень у Вінницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях невеликий сніг.

Вітер переважно північний (у східних областях та в Приазов'ї - північно-східний), 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (на заході вночі 0-5° морозу), в Карпатах 5-12° морозу; на сході й південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві вночі - без істотних опадів, удень невеликий сніг. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 січня найвища температура вдень була 7,7° тепла в 1902 році, а найнижча - вночі 24,7° морозу в 1954 році.

У четвер, 28 січня, в східних, південно-східних областях та в Криму місцями невеликий дощ, температура вночі та вдень 1-6° тепла. На решті території - помірні опади переважно у вигляді снігу (вночі місцями значні опади), налипання мокрого снігу, лише в західних областях без істотних опадів; температура протягом доби від 4° морозу до 2° тепла (вночі на заході 1-6° морозу).

Вітер північно-західний (у східній частині - південно-західний), 7-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах, окрім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця.

У Києві у четвер - мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.