"Укренерго" попередило про загрозу енергетичній безпеці через рекордне зниження запасів вугілля

"Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни".

Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн, що є історичним мінімумом, і не гарантують енергетичну безпеку країни.

Про це на засіданні НКРЕКП заявив директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни", - сказав Віталій Зайченко.

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля.

Збалансувати енергосистему України минулого тижня вдалося завдяки імпорту електроенергії з Білорусі, повідомив Зайченко. Втім зараз цього недостатньо.

"Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів", - повідомив головний диспетчер НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, раніше державне ПАТ “Укренерго” попередило, що на складах теплоелектростанцій в Україні залишилося критично мало вугілля всіх марок.

"Центренерго" звинуватило енергохолдинг ДТЕК Рината Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.