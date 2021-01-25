У Карпатах випав метр снігу, туристів просять утриматися від походів на високогір'я

У понеділок, 25 січня, в Карпатах значний сніг. Станом на ранок у районі гори Пожижевська випало майже метру снігу.

На сторінці Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах у фейсбуці повідомляють, що станом на 08:00 на горі Пожижевська температура повітря становила -0,8°С, безвітряно, хмарно, сніг.

"Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений", - сказано в повідомленні.

На горі Плай температура повітря -1,5°С, вітер південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву 25-61 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 0,7°С, мокрий сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становила 70 см.

У зв’язку із хуртовинами та снігопадами 25-26 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні прогнозують дощі зі снігом, на заході - заметілі. На дорогах країни, окрім південного сходу, місцями ожеледиця.