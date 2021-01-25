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Київська поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі

На сьогодні у центрі столиці анонсовано проведення кількох акцій.

Київська поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі
Фото: Макс Требухов

Київська поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради. Тому для забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

Крім того, можливе обмеження дорожнього руху в центрі столиці, оскільки організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. Поліція просить водіїв завчасно планувати свої маршрути руху.

Разом з цим, правоохоронці закликають організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

У соцмережах повідомляється, що на сьогодні, 25 січня, у день народження Володимира Зеленського запланована акція "Привітай президента платіжкою" проти підвищення тарифів. Акція розпочнеться о 13:30.

Нагадаємо, в Україні з початку року тривають акції протесту через підняття цін на газ. Люди перекривають автотраси. А у Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонують внести в постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867. Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік.

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