Сьогодні окупанти стріляли з кулеметів та гранатометів

Сьогодні, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, 23 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
21 січня внаслідок снайперського вогню у зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.