Сьогодні окупанти стріляли з кулеметів та гранатометів

Сьогодні, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 23 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

21 січня внаслідок снайперського вогню у зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.