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Азербайджанець намагався провезти в Україну 200 кг одягу Prada” і “Pierre Cardin”

Іноземець прилетів з Туреччини.

Фото: ДПСУ

У київському аеропорту “Бориспіль” прикордонники затримали іноземця з 200 кг брендового одягу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Учора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Найімовірніше, іноземець сподівався, що перевірці він не підлягатиме.

“Як результат, ретельно напаковані у валізах куртки, штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як “Louis Vuitton”, “Prada”, “Moncler”, “Pierre Cardin” – вилучені встановленим порядком”, – додали прикордонники.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на понад 40 млн грн.

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