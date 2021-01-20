Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

За 10 кілометрів від лінії розмежування знайшли схрон з боєприпасами

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС.

За 10 кілометрів від лінії розмежування знайшли схрон з боєприпасами
Фото: ДПСУ

Учора за 10 кілометрів від лінії розмежування прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил, виявили схованку з гранатами, набоями та сигнальною міною.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

"Наряд від комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання в населеному пункті Тоненьке Донецької області, в одній з покинутих будівель виявив схованку, в якій знаходилось 2 гранати РГД-5, сигнальна міна СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом до Бахмутського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС. Тривають заходи з встановлення причетних до  правопорушення осіб.

Як повідомляли, 5 грудня на Донеччині знайшли схрон з гранатометами, тротиловими шашками і гранатами.

2 грудня прикордонники Донецького загону під час патрулювання автодороги "Маріуполь-Пікузи" виявили схованку з мінометними мінами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також