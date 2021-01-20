Учора за 10 кілометрів від лінії розмежування прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил, виявили схованку з гранатами, набоями та сигнальною міною.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

"Наряд від комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання в населеному пункті Тоненьке Донецької області, в одній з покинутих будівель виявив схованку, в якій знаходилось 2 гранати РГД-5, сигнальна міна СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом до Бахмутського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС. Тривають заходи з встановлення причетних до правопорушення осіб.

Як повідомляли, 5 грудня на Донеччині знайшли схрон з гранатометами, тротиловими шашками і гранатами.

2 грудня прикордонники Донецького загону під час патрулювання автодороги "Маріуполь-Пікузи" виявили схованку з мінометними мінами.