16 січня на околиці селища Сартана під Маріуполем наряд поліції викрив групу осіб, які здійснювали незаконну порубку лісу. Під час переслідування підозрюваних поліцейський застрелив чоловіка.

Про це йдеться на сайті поліції Донецької області.

“Поліцейські виявили чотирьох лісорубів та автомобіль “Газель”, який порушники використовували для протиправної діяльності. Під час документування кримінального правопорушення один із чоловіків, 1987 року народження, намагався покинути місце злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував та збив поліцейського. Відповідно до ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” правоохоронці застосували зброю для зупинки авто шляхом його пошкодження. При цьому куля влучила у водія”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють керівництво поліції Донецької області, працівники ДБР та прокуратури. Обставини події перевіряються.

За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато службове розслідування.

Постраждалого правоохоронця доправлено до лікарні, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Правову оцінку діям поліцейських дадуть представники Державного бюро розслідувань.

Як пише novosti.dn.ua, вбитим виявився колишній директор ринку “Київський” в Маріуполі, підприємець Володимир Мігоцький. Цю інформацію виданню підтвердив його син Олександр, який зараз є директором цього ринку.

Він оприлюднив свою версію подій. Так, Олександр Мігоцький дізнався про те, що трапилося від свого брата Антона, який був там. “Антон поїхав на “Газелі” в селище, щоб витягнути застряглу легкову машину друга. У нього не виходило. Він від'їхав до купи дров, що лежали неподалік, і завантажив кілька колод у задню частину “Газелі”, щоб навантажити колеса для кращого зчеплення і таким чином витягнути легковик. У цей момент на машині під'їхав заступник начальника Іллічівського райвідділу поліції Маріуполя, який звинуватив Антона в незаконній вирубці дерев і зажадав паспорт. Документів у Антона з собою не виявилося. Він подзвонив своєму батькові, Володимиру Мігоцькому, щоб той привіз паспорт. Мігоцький-старший приїхав у супроводі двох осіб. Він поцікавився у поліцейських, на якій підставі затримали сина”, – йдеться у повідомленні.

“Батько поліцейському задає питання: “Ви його зловили на вирубці дерев чи зупинили машину, в якій були дерева? Це різні речі”", – зазначив Олександр.

Батько затриманого почав сваритися з поліцейськими, забрав у сина ключі від “Газелі”, заліз у неї і рушив.

“Поліція його “відпускає” на 50 метрів, а після цього відкриває вогонь. Поліцейські відвезли того, хто стріляв в лікарню і забрали автомат з місця події”, – додав Олександр Мігоцький.