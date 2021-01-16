"Укрзалізниця" хоче відновити сполучення з прилеглими до Криму територіями

"На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо".

"Укрзалізниця" працює над відновленням залізничного сполучення з територіями, що межують з окупованим Кримом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу повідомив очільник компанії-перевізника Володимир Жмак.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо", - сказав глава компанії.

На сьогодні найближчою до Криму залізничною станцією, з якою діє залізничне сполучення, є станція Новоолексіївка у Херсонській області. Відстань від неї до КПВВ “Чонгар” на адмінмежі з окупованим Кримом складає майже 30 км.

Нагадаємо, в середині грудня з Києва відправився перший потяг до міста Авдіївка (Донецька обл.), пряме залізничне сполучення з яким було перерване у 2014 році.