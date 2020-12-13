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З Києва вперше за 6 років вирушив потяг до Авдіївки

Раніше поїзд прямував лише до станції Покровськ, що за 70 км від Авдіївки.

З Києва вперше за 6 років вирушив потяг до Авдіївки
Фото: ucraine.info

З Києва відправився перший потяг до міста Авдіївка (Донецька обл.), пряме залізничне сполучення з яким було перерване у 2014 році.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що раніше поїзд прямував лише до станції Покровськ, що за 70 км від Авдіївки.

"З’єднуємо українців не тільки дорогами, а й залізницею. Сьогодні з Києва відправився перший потяг «Маяк» до Авдіївки. Раніше поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер його маршрут продовжено", - повідомив Криклій.

Він зазначив, що у складі потяга 2 купейні та 3 плацкартні (фірмові 2 класу) вагони. Потяг курсуватиме щоденно за наступним розкладом:

  • відправлення з Києва до Авдіївки - 19:19;
  • відправлення з Авдіївки до Києва - 21:15.

Нагадаємо, Владислав Криклій не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту в період локдауну. Втім зазначає: принципово весь транспорт працюватиме.

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