Сьогодні окупанти стріляли з мінометів та гранатометів

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку доби 13 грудня, на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку.

“Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети”, – йдеться у повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо 12 грудня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців отримали легкі вторинні поранення.