Обвинуваченого у справі Кирила Тлявова госпіталізували через ковід, судове засідання відклали

Згоди на відеозв’язок із судом Іван Приходько не давав, термін його запобіжного заходу минає 16 грудня.

11 грудня в Переяслав-Хмельницькому районному суді мало відбутися засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, проте його відклали через госпіталізацію одного із обвинувачених Івана Приходька.

Приходько, обвинувачений у “вбивстві, вчиненому із необережності” захворів на ковід, він лікується у Переяслав-Хмельницькій лікарні.

“По-моєму, 9 грудня його поклали в Переяслав-Хмельницьку лікарню”, – підтвердив інформацію Lb.ua адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

Адвокат також зазначив, що без обвинуваченого засідання не може відбутися, а згоди на відеозв’язок із судом Іван Приходько не давав.

“Його (засідання – ред.) відкрили, відбулося, клопотання прокурора, наші там, але без нього (Приходька – ред.) ніхто нічого не буде проводити, заборонено законом. Відеозв’язок тільки з його дозволу. З його згоди”, – додав Чевгуз.

Інформацію про те, що обвинувачений відмовляється від участі у судовому засіданні через відеозв’язок підтвердила і бабуся Кирила Олександра Тлявова. “Прокурор каже, що відеозв’язок можна налагодити з будь-якої точки України, але закон гласить тільки з його згоди. А він (Приходько – ред.) не хоче», — зазначила жінка.

Чевгуз також нагадав, що запобіжний захід у Івана Приходька спливає у середу, 16 грудня.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому співробітники поліції під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти по металевих банках та інших предметах. Під час стрілянини одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила Тлявова, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Хлопчик помер у лікарні через три дні.

Після смерті хлопчика арештували трьох підозрюваних: Володимира Петровця, Івана Приходька і Дмитра Кривошею

У грудні 2019 року прокуратура передала справу до суду. Державне бюро розслідувань вручило Івану Приходьку підозру у "вбивстві, вчиненому із необережності". Слідство вважає, що саме він смертельно поранив Кирила Тлявова.

Зараз лише Приходько перебуває в СІЗО під вартою. Петровець і Кривошей вийшли під заставу на початку 2020 року.

19 листопада в Переяслав-Хмельницькому районному суді пройшло чергове засідання у справі стосовно вбивства Кирила. У залі засідань допитали двох експертів: стосовно судово-медичної експертизи Богдана Юрченка та експерта у питаннях зброї та вилученої кулі Ігоря Самойленка. Хоча зброю, з якої вбили хлопчика, слідчі не знайшли досі.

Окрім того, на суді заслухали свідчення дітей, які гралися того дня з Кирилом Тлявовим на вулиці в Переяславі-Хмельницькому і які бачили, як у нього поцілила куля. Ці свідчення прокуратура записала на відео під час слідчого експерименту влітку 2019 року.