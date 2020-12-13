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Окупанти стріляли з гранатометів біля Мар’їнки та Водяного

Минулої доби на Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти стріляли з гранатометів біля Мар’їнки та Водяного
Фото: espreso.tv

Минулої доби на Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр штабу проведення ООС.

У районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого.

Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

“Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський за клопотанням Міністерства внутрішніх справ підписав указ № 563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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