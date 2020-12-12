Поліція Києва посилила охорону біля Офісу президента

При цьому доступ громадян на територію не обмежений.

Національна поліція посилила заходи безпеки біля будівлі Офіса президента.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що доступ громадян до Офісу президента України не обмежується, однак, правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

"Перед ОП облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на подвір'ї перед входом у будівлю Офісу президента України на вулиці Банковій змонтували ковзанку.

У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський розпорядився відкрити прохід до будівлі свого апарату. Раніше потрапити туди можна було тільки через спеціальні КПП з охороною. Минулого року біля ОП також облаштовували громадську ковзанку.