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У Дніпрі впав будівельний кран, загинув чоловік

Будівельний кран впав на автобетонозмішувач.

Фото: пресслужба ДСНС

12 грудня у місті Дніпро будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Подія сталася близько 11:00 в Індустріальному районі, на вул. Березинська.

Як пише gorod.dp.ua, водія затисло у салоні, травми виявилися несумісними з життям.

Фото: gorod.dp.ua

На місці події працювали рятувальники для вивільнення тіла людини з автомобіля.

Нагадаємо, у жовтні в Одесі на будівельному майданчику по вул. Академіка Сахарова загинули двоє робітників.

У вересні в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

Торік у Львові будівельний кран впав на супермаркет.

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