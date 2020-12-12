У Дніпрі впав будівельний кран, загинув чоловік

12 грудня у місті Дніпро будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Подія сталася близько 11:00 в Індустріальному районі, на вул. Березинська.
Як пише gorod.dp.ua, водія затисло у салоні, травми виявилися несумісними з життям.
На місці події працювали рятувальники для вивільнення тіла людини з автомобіля.
Нагадаємо, у жовтні в Одесі на будівельному майданчику по вул. Академіка Сахарова загинули двоє робітників.
У вересні в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.
Торік у Львові будівельний кран впав на супермаркет.