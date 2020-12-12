Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Оперативники Донецького прикордонного загону викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань.

Фото: ДПСУ

Про це повідомила пресслужба МВС.

Чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої "ДНР".

За цим фактом Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Прикордонники затримали чоловіка у Маріуполі і доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Додамо, протягом поточного року прикордонники встановили 84 осіб, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, з них 45 особам було оголошено про підозру та 33 осіб визнано винними у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 ККУ.

Нагадаємо, Росія відмовляється від ще однієї прикордонно-представницької зустрічі з Україною для з'ясування обставин можливого порушення групою осіб кордону з Україною і вогневого протистояння, про які раніше повідомила прикордонна служба ФСБ РФ.

7 грудня назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною: Євген Голубєв був фігурантом кількох кримінальних справ.

3 грудня ФСБ РФ заявила, що начебто троє невідомих порушили кордон з боку України. Під час спроби затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, а інші втекли на територію України.

Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомлення ФСБ Росії про постріли на кордоні. Фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала російська сторона, не було зафіксовано.