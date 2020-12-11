Кличко розповів, як вчитимуться київські школярі під час січневого локдауну

Після зимових канікул київські школярі розпочнуть навчання у дистанційному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн уроки на телеканалі «Київ». Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні», – повідомив Кличко.

Заклади ж професійнотехнічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.

«У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти, – зазначив мер. – Що стосується дитячих садочків – вони працюватимуть у звичному режимі», – сказав Віталій Кличко.