Кличко: до боротьби з ожеледицею залучені 5 тисяч двірників та понад 300 одиниць техніки

До боротьби зі стихією у Києві залучено понад 300 одиниць техніки та 5 тисяч двірників. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

За його словами, комунальники у посиленому режимі обробляють вулично-дорожню мережу.

«Учора вдень та сьогодні вночі в Києві були опади і сильна ожеледиця. «Київавтодор» в посиленому режимі обробляв вулично-дорожню мережу. Уночі працювали понад 300 одиниць спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання – понад 270 працівників. Також до боротьби з ожеледицею залучені 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що опади тривали до 6 години ранку за температури -1°С. Тож дорожникам довелось обробляти одні й ті ж ділянки вулиць по кілька разів. Мокрий сніг з магістралей прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Кличко також повідомив, що у місті триває постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

«Я також звертаюся до власників кафе, ресторанів, магазинів не нехтувати правилами благоустрою і обробити протиожеледними засобами територію біля своїх закладів. Бо погодні умови такі, що це треба робити регулярно через певний час. Оскільки на оброблених ділянках тротуарів знову швидко з'являється ожеледь», – наголосив Віталій Кличко та закликав киян бути уважними й обережними.