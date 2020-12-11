СБУ замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйона

Управління Служби безпеки України в Одеській області 7 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВІДІ Автострада" легковий автомобіль спеціалізованого призначення за 1,22 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Підприємство має поставити автомобіль Toyota Camry 3.5 L, 8AT у комплектації Premium. Автомобіль матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів на центральній консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь "Тигрове око", підігрів передніх та задніх сидінь, кольоровий мультимедійний дисплей 7’’ на панелі приладів, аудіосистему (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.01’’ та акустичною системою GPS.

Toyota Camry Premium, яку придбало управління СБУ, є найдорожчою комплектацією. Ціна на такий автомобіль, який знаходиться в Україні, становить 1,18 млн грн, а на авто 2020 року, що вже замовлені у виробництво, 1,20 млн грн. У базовій комплектації Camry коштує 809 тис грн.

За даними Prozorro, на торгах єдиним конкурентом "ВІДІ Автострада" Віталія Джуринського було ТЗОВ "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова із Червонограда, яке запропонувало на 900 грн більшу суму. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Також 7 листопада Управління Служби безпеки України в Одеській області замовило "ВІДІ Автострада" автомобіль спеціалізованого призначення на базі автомобіля Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектації City за 604 тис грн. Автомобіль матиме оздоблення сидінь тканиною, кондиціонер і таке ж додаткове обладнання, як у Toyota Camry. Такий автомобіль без додаткового обладнання продають за 485-534 тис грн.

Нагадаємо, Служба автодоріг Дніпропетровщини за результатами тендеру в листопаді замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,67 млн грн. Замовлене авто оснащене клімат-контролем, скляним панорамним дахом, шкіряним салоном і мультимедійним обладнанням.

Втім після публікації журналістами інформації про цей тендер закупівлю скасували.