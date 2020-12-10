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Окупанти на Донбасі з початку доби шість разів порушили режим тиші

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Окупанти на Донбасі з початку доби шість разів порушили режим тиші

Від початку поточної доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

У вечірньому зведенні повідомляється, що противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 9 грудня окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ОС не було.

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