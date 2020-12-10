У п'ятницю в Києві вночі мокрий сніг і до -2 градусів, вдень до +2

Вдень у столиці без опадів.

У п'ятницю, 11 грудня, в Києві хмарно, вночі мокрий сніг з дощем, вдень без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-0 градусів, вдень 0...+2 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 градуси, вдень +2...+7 градусів.

На півночі України хмарно, вночі мокрий сніг з дощем, вдень без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0 градусів, удень -1...+1 градус.

У центрі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси.

На сході України перемінна хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-8 градусів, удень -1...+1 градус.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, удень +3...+5 градусів.