Помер голова Адміністрації Державної спецслужби транспорту Микола Мальков

З 2000 року він керував залізничними військами України.

10 грудня після тривалої хвороби помер Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони генерал-лейтенант Микола Мальков.

Про це повідомила Державна спецслужба транспорту.

"З глибоким невимовним сумом сповіщаємо, про те, що 10 грудня 2020 року внаслідок хвороби передчасно перестало битися серце геніального військового начальника, генерала з великої букви, людини, яка сповна віддавала себе служінню Батьківщині, голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, генерал-лейтенанта Миколи Малькова", - йдеться у повідомленні.

Микола Іванович Мальков народився 16 травня 1952 року у місті обольськ Тюменської області.

З липня 1970 року по липень 1974 року – курсант Тюменського вищого військово-інженерного командного училища.

З 1974 року проходив службу в інженерних військах Радянського Союзу. З 1988 року - командир 210 понтонно-мостового полку, а з 1992 року бригади. З 1994 року служив в Національній гвардії. З 2000 року Начальник залізничних військ України. Фундатор та перший Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (2004 рік).

У 1986 році закінчив Військово-інженерну академію, а в 1998 році Академію Збройних Сил України, магістр державного військового управління оперативно-стратегічного рівня, кандидат військових наук. За зразкове виконання військового обов’язку, значний внесок у будівництво та розвиток національної транспортної системи присвоєно почесне звання "Заслужений будівельник України", нагороджений орденом "За заслуги ІІІ ст." та медаллю "За військову службу Україні", знаками "Почесний працівник транспорту України" та "Почесний залізничник", іншими орденами та медалями.

Колектив Державної спеціальної служби транспорту висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким Миколи Івановича.

Нагадаємо, Держспецтрансслужба - це спеціалізоване військове формування, що забезпечує стале функціонування транспорту. З грудня 2017 року служба перейшла в підпорядкування Міноборони.