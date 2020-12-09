Росія блокує виконання домовленостей у Нормандському форматі - Зеленський

Президент стверджує, що шлях до миру "мають пройти обидві сторони".

Активність Києва в процесі переговорів демонструє зацікавленість України у досягненні миру, тоді як Росія блокує виконання досягнутих двосторонніх домовленостей, ухвалених у межах "нормандського формату".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у річницю саміту “Нормандської четвірки” в Парижі:

"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", – приводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

Зеленський також заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Перед цим Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки". Тоді вдалося досягнути з РФ домовленостей.

25 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що ініціюватиме нову зустріч у "нормандському форматі" до кінця цього року.