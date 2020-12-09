Нацполіція викрила понад 14 тисяч корупційних справ цього року

З початку року поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень, про підозру повідомлено 2821 службовцю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом направлено 3180 кримінальних проваджень. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації.

Сума збитків - понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 млн гривень.

Серед вже розслідуваних кримінальних порушень - 563 у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо.

Наразі завершено розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, у 193 – за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших.

"Зокрема, повідомили про підозру ексзаступникові міністра оборонного відомства у справі про постачання неякісних бронежилетів. У травні слідчі Нацполіції затримали ректора та одного з проректорів харківського університету за отримання неправомірної вигоди від приватного підприємця. На Харківщині заступнику директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру за розтрату понад 800 тисяч гривень державних коштів, виділених на освітлення житлових будинків. На Волині посадовці лісового господарства постануть перед судом за завдання державі 17 мільйонів гривень збитків. Вони допустили незаконну порубку лісових насаджень на території загальнозоологічних заказників місцевого значення", - нагадали в МВС.

Також упродовж 10 місяців зареєстровано 2788 фактів, пов’язаних із хабарництвом. З них яких 710 – отримання неправомірної вигоди. Про підозру повідомлено 1366 особам. Зокрема у Києві затримано прокурора місцевої прокуратури під час одержання 100 тисяч доларів США.

Задокументовано 475 фактів отримання хабара, серед яких - 184 факти із сумою понад 10 тисяч грн, 100 - із сумою понад 30 тисяч гривень та 60 – понад 100 тисяч гривень. За цими фактами повідомлено про підозру 334 особам. Зокрема 29 посадовцям міських рад, 5 посадовцям ОДА, 4 посадовцям обласних рад, 7 міським головам і їхнім заступникам, 6 посадовцям РДА та 27 головам сільських рад. Загальна сума задокументованих хабарів склала 29,6 мільйона гривень.

Окрім того, Національна поліція направила на розгляд суду понад 11 тисяч протоколів про корупцію. З них понад 8,3 тисячі вже розглянуто, на правопорушників накладено штрафів на 4,7 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді Рада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.