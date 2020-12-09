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Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля Авдіївки

Від початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля Авдіївки
Фото: Макс Левин

Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки, інформує пресцентр ООС.

"Ця вогнева провокація противника не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було", - сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 9 грудня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними української розвідки, окупанти стягують артилерію і танки до передової.

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