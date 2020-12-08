В МОН хочуть брати плату за складання ЗНО з додаткових предметів

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

Міністерство освіти та науки пропонує зробити платним складання зовнішнього незалежного оцінювання понад встановлену кількість навчальних предметів.

Така норма міститься у проєкті наказу про затвердження змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства.

"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - сказано у проєкті.

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

Нагадаємо, випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, через поширення коронавірусу можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.