У прифронтовій Красногорівці без водопостачання залишилися близько 7 тисяч людей

Водопостачання припинено через аварію на водогоні.

У місті Красногорівка Донецької області близько 7 тисяч осіб залишилися без водопостачання.

Як повідомляє пресслужба Донецької ОДА, аварія сталася на трубопроводі в розподільчому колодязі завглибшки 2 м і завширшки 5 м. Унаслідок аварії колодязь повністю заповнений водою.

"На місці пориву для проведення ремонтних робіт залучено від МККП "ВІТА" 8 осіб та 4 одиниці техніки. Особовим складом Головного управління ДСНС у Донецькій області здійснюється відкачка води з розподільчого колодязя для надання доступу до місця пориву. Централізоване теплопостачання в населеному пункті відсутнє", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що характер пошкоджень і час проведення ремонтних робіт буде відомий після відкачування води з колодязя.

Наприкінці жовтня на Донеччині п'ять населених пунктів залишилися без води через аварію.