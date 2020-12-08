За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Втрат і поранень серед ЗСУ не було.

За минулу добу, 7 грудня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

У вечірній час бойовики застосували підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети в районі населеного пункту Новотроїцьке. А біля Авдіївки здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Крім того, військові виявили факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки в бік українських підрозділів у районі населеного пункту Південне.

Від початку поточної доби, 8 грудня, режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і заявив, що готовий продовжувати роботу в "мінському" та "нормандському" форматах.