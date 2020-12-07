Путін заявив Меркель, що готовий продовжувати роботу в "мінському" та "нормандському" форматах

Президент РФ і канцлер Німеччини обговорили ситуацію на Донбасі та Нагірному Карабасі.

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Зазначається, що Путін та Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та підтвердили намір продовжити роботу у мінському та "нормандському" форматах.

"У ході обміну думками... з задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні у рамках Контактної групи "Заходами щодо посилення режиму призупинення вогню"", - йдеться в повідомленні.

Також акцентовано на безальтернативності Мінських угод як основи врегулювання і підтверджено намір продовжити спільну роботу у "нормандському форматі", в тому числі - по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України.

Путін також розповів Меркель про "посередницькі зусилля" Росії для призупинення військових дій у Нагірному Карабасі, і про діяльність російських миротворців.

Співрозмовники також торкнулися питання взаємодії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Було домовлено про контакти між МОЗ двох країн, зокрема, - з питань вакцини.

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі раніше заявляла, що ініціює нову зустріч у "нормандському форматі" до кінця року. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголошує, що результати переговорів залежатимуть від готовності російської сторони.