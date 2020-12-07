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Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю 45 днів під час перехідного періоду

За словами радника Тихановської з міжнародних питань Франака Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.

Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю 45 днів під час перехідного періоду
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що керуватиме країною 45 днів, поки триватиме перехідний період у разі відмови Олександра Лукашенка від влади. 

Про це політик заявила в інтерв'ю TUT.BY.

"Я про це заявляла всю передвиборчу кампанію - що ми повинні прийти до нових виборів. Зараз, оскільки вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять", - сказала Тихановська.

За словами радника Тихановської з міжнародних питань Франака Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.

"Ми опублікуємо кілька документів: перший - пропозиції щодо проведення нових виборів, другий - програму економічної допомоги на транзитний період - що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій - це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і потрібно бути готовими до різних сценаріїв, четвертий - пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше", - сказав радник.

Він додав, що проєкт Конституції розроблений на підставі Конституції 1994 року, в ньому будуть замінені розділи, що стосуються повноважень державної влади та взаємодії між гілками.

Нагадаємо, у вересні Світлана Тихановська прокоментувала таємну інавгурацію Олександра Лукашенка і оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом".Тихановська зазначила, що накази Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

Тим часом Лукашенко відмовляється передавати владу, а в країні щотижня проходять масові мітинги, силовики затримують людей. 

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