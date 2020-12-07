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Кулеба не бачить "фундаментальної необхідності" в економічних санкціях щодо Білорусі

Глава МЗС України повідомив також, що готовий до розмови зі Світланою Тихановською. 

Кулеба не бачить "фундаментальної необхідності" в економічних санкціях щодо Білорусі
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз не вбачає необхідності введення економічних санкцій щодо білоруських компаній чи секторів економіки.

Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"У нас з Білоруссю є принципові політичні розбіжності, але я не бачу станом на зараз – підкреслюю, станом на зараз – фундаментальної необхідності для економічних санкцій", – пояснив він.

Глава МЗС додав, що торгівля однаково важлива для обох країн і наша держава буде рухатися за цією логікою. Після початку хвилі мітингів у Білорусі та застосування насилля до протестувальників з боку правоохоронців Україна зайняла чітку позицію в плані захисту прав людини та засудження насильства, підкреслив Кулеба.

"Україна однозначно на стороні білоруського народу. І ми віримо в те, що на вільних виборах, які колись відбудуться, народ обере своїх легітимних представників. Зараз пані Тихановську наші партнери бачать ключовою лідеркою опозиції. Я не заперечую цього факту, і готовий до розмови з нею", – підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів декілька блоків санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

У листопаді Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.

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