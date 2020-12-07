Кулеба не бачить "фундаментальної необхідності" в економічних санкціях щодо Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз не вбачає необхідності введення економічних санкцій щодо білоруських компаній чи секторів економіки.
Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".
"У нас з Білоруссю є принципові політичні розбіжності, але я не бачу станом на зараз – підкреслюю, станом на зараз – фундаментальної необхідності для економічних санкцій", – пояснив він.
Глава МЗС додав, що торгівля однаково важлива для обох країн і наша держава буде рухатися за цією логікою. Після початку хвилі мітингів у Білорусі та застосування насилля до протестувальників з боку правоохоронців Україна зайняла чітку позицію в плані захисту прав людини та засудження насильства, підкреслив Кулеба.
"Україна однозначно на стороні білоруського народу. І ми віримо в те, що на вільних виборах, які колись відбудуться, народ обере своїх легітимних представників. Зараз пані Тихановську наші партнери бачать ключовою лідеркою опозиції. Я не заперечую цього факту, і готовий до розмови з нею", – підсумував Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів декілька блоків санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.
Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.
У листопаді Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.