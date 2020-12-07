Кулеба не бачить "фундаментальної необхідності" в економічних санкціях щодо Білорусі

Глава МЗС України повідомив також, що готовий до розмови зі Світланою Тихановською.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз не вбачає необхідності введення економічних санкцій щодо білоруських компаній чи секторів економіки.

Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"У нас з Білоруссю є принципові політичні розбіжності, але я не бачу станом на зараз – підкреслюю, станом на зараз – фундаментальної необхідності для економічних санкцій", – пояснив він.

Глава МЗС додав, що торгівля однаково важлива для обох країн і наша держава буде рухатися за цією логікою. Після початку хвилі мітингів у Білорусі та застосування насилля до протестувальників з боку правоохоронців Україна зайняла чітку позицію в плані захисту прав людини та засудження насильства, підкреслив Кулеба.

"Україна однозначно на стороні білоруського народу. І ми віримо в те, що на вільних виборах, які колись відбудуться, народ обере своїх легітимних представників. Зараз пані Тихановську наші партнери бачать ключовою лідеркою опозиції. Я не заперечую цього факту, і готовий до розмови з нею", – підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів декілька блоків санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

У листопаді Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.