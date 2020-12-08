Панацея від Pfizer: що (не) змінить вакцинація британців

Тим не менш, таку важливу і водночас гарну новину було затьмарено заявами британських політиків про те, що ця програма імунізації стала можливою завдяки Брекзит у. Про теорії змови та реальні факти про вакцину, яку затвердили до використання в Британії, – в матеріалі LB.ua.

З 8 грудня у Великобританії розпочинається вакцинація від COVID-19 . Перші дози препарату надійдуть у вівторок до медичних закладів Англії, Уельсу та Шотландії. Північна Ірландія почне вводити вакцину на початку тижня, однак поки що достеменно невідомо, в який саме день. Британці стануть першими, кого буде вакциновано від цього штаму коронавірусу – країна отримає 40 млн. доз препарату для 20 млн людей.

Вакцина замість локдауну

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок 2 грудня оголосив у парламенті звістку про схвалення вакцини від коронавірусу, що була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech. Це стало можливим після попереднього затвердження препарату Агентством моніторингу продуктів медицини та охорони здоров’я. Британський прем’єр Борис Джонсон під час пресконференції сказав, що “це ще не кінець гри”, тобто придбання вакцини не означає автоматично успішного завершення боротьби з COVID-19. Глава уряду також віддав шану науковцям, які працювали над винайденням препарату.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон виступає в Палаті громад, Лондон, 02 грудня 2020.

Нині відомо, що перші 800 тис. доз вакцини мають надати британцям протягом місяця. Разом з тим є й порядок отримання доз відповідними групами населення, затверджений Комітетом з питань вакцинації та імунізації. Спочатку вакцинуватимуть тих, хто проживає в будинках для людей похилого віку та працівників цих закладів опіки, тоді настане черга тих, кому більше 80 років, разом з медичними працівниками, що лікують хворих на коронавірус, далі йдуть люди за 75, 70, 65, потім – особи віком 16-64 роки, які перебувають у зоні ризику, завершують список люди від 60, 55 і 50 років.

Британці не зможуть отримати вакцину будь-де: її немає у вільному доступі, зате провести імунізацію можна буде у трьох місцях: у центрах вакцинації, лікарнях та у великих громадах за участю терапевтів і фармацевтів. Нині підготовлено 50 лікарень і центрів вакцинації – останніми можуть стати навіть стадіони.

Такий ентузіазм британських політиків, які радіють, що стануть першими, кого врятують від коронавірусу, навряд чи поділяють самі мешканці Сполученого Королівства. У соцмережах користувачі запропонували спочатку членам королівської родини, парламенту та уряду пройти вакцинацію. І потім якщо все пройде без погіршення стану здоров’я, то можна й суспільству отримати необхідні для захисту здоров’я дози. Не обійшлося й без тих, хто ігнорує вакцинацію та вважає програму імунізації спробою втрутитися в особисте життя.

Фото: EPA/UPG Центр вакцинації від Covid-19 у Королівській лікарні Лондона напередодні запуску програми вакцинації у Великобританії, 07 грудня 2020 р.

Перегони із COVID-19

Зазвичай процес створення вакцини має п’ять етапів, а по часу це приблизно 10 років. Звісно, поточні умови змушують прискоритися. Одночасний аналіз захворювання в різних куточках світу дав змогу пройти етап тестування за декілька місяців – процес, який стандартно розтягується на 3-5 років.

Проте все одно не слід сліпо вірити, що лише одна вакцина здатна побороти пандемію, на яку хворіють мільйони людей по всьому світу. Той препарат, над яким Pfizer і BioNTech працювали останні 10 місяців, отримано після проведення 43 тис. тестувань. І дослідження дали ймовірність у 95%, що він убезпечить вакцинованого від шансу захворіти на коронавірус.

Враховуючи, що ще не було проведено щеплень, важко сказати, чи реально допоможе вакцина Pfizer і BioNTech подолати пандемію. Втім варто нагадати, що, як повідомляє "Голос Америки", 3 грудня керівник Національного інституту алергій та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі сказав про поспіх британців під час експертизи вакцини. Згодом він перепросив за вкрай критичний тон.

Уже 25 тис. доз 3 грудня прибули до Белфаста, і саме в Північній Ірландії вже цього тижня будуть проведені перші вакцинації. 8 грудня першим вакцинують співробітника лікарні в Belfast Royal Victoria Hospital. Те саме стосується й Шотландії, у вівторок, 8 грудня, там також розпочнеться імунізація.

Фото: EPA/UPG Фармацевт розпаковує першу партію вакцин проти COVID-19 в університетській лікарні в районі Кройдон, Лондон, 05 грудня 2020

Конспірологія і Брекзит

В історії з вакциною не можна не згадати про британський гумор у його карикатурному сенсі, коли хотіли пожартувати, але вийшло трохи невдало. Річ у тому, що представники британської влади прив’язали свою першість у придбанні вакцини від COVID-19 до Брекзиту. Так, міністр у справах підприємництва, енергетики і промислової стратегії Великої Британії Алок Шарма написав твіт, де зазначив: “Наступні роки ми пам’ятатимемо цей момент як день, коли Велика Британія повела за собою людство в наступі на хворобу”. Такі пасажі висловили й інші урядовці, зокрема міністр охорони здоров’я Метт Генкок.

Певно, британським політикам хотілося показати, що бюрократи-європейці ще довго узгоджуватимуть усі нюанси, а тут Британія “вчасно” покинула Євросоюз і вже на передовій боротьби з пандемією. Насправді ні, адже, по-перше, ще триває перехідний період до 1 січня 2021 року, а це означає, що європейське законодавство досі діє на території Сполученого Королівства. А по-друге, саме завдяки положенням європейських законів у надзвичайних ситуаціях члену Євросоюзу дозволено затверджувати вакцини для масового використання.

Останню тезу підтверджує керівництво Агентства з моніторингу продуктів медицини та охорони здоров’я в особі Джун Рейн. Вона 2 грудня на пресконференції заявила, що лише завдяки європейським законам стало можливим затвердження використання вакцини в Британії.

Фото: EPA/UPG Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020

Пікантності ситуації додає той факт, що Pfizer – це американська компанія, а BioNTech – німецька, а сама вакцина виробляється в Бельгії – серці такого ненависного Євросоюзу. Далі ще цікавіше, адже в Британії досі немає угоди про вільну торгівлю з ЄС. А часу все менше! От буде незручно, коли вантажівки із замороженою вакциною будуть стояти в заторах на Ла-Манші, а довгоочікуване вакцинування буде затримано через політиків, які нещодавно раділи, здобувши перемогу ледь не рівня Черчилля чи Тетчер.

У відповідь на претензії британців на першість щодо вакцини міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан сказав, що її виробництво було здійснене за рахунок фінансування Євросоюзу. Аналогічну заяву зробив німецький посол у Британії Андреас Міхаеліс: “Попри те, що німецька компанія BioNTech зробила важливий внесок, це європейська і трансатлантична історія”.

Серед звичайних же британців вистачає конспірології в стилі “Білл Гейтс через кожну дозу вакцини вживить чип у тіло та буде правити світом”. Або те, що нещодавно придбана вакцина викличе побічні ефекти, зокрема аутизм. Пригадали навіть трагедії 60-річної давності з такою речовиною, як талідомід, коли не було проведено тестування препарату в Британії, від чого постраждали діти, руки яких зменшилися до розміру кулькової ручки.

Фото: EPA/UPG Поліція розмовляє з противниками примусової вакцинації від COVID-19 біля штаб-квартири Фонду Білла та Мелінди Гейтсів у Лондоні, 24 листопада 2020

Загалом треба сказати, що придбання Британією вакцини від коронавірусу можна вважати початком пошуку адекватних методів боротьби з пандемією. Втім політичні реалії та суспільний резонанс заважають поглянути на це питання тверезо та без конспірології. Така річ, як репутація держави, вкрай дорого коштує, щоб нею жертвувати заради національних амбіцій і що страшніше – ставити під удар здоров’я власних громадян.