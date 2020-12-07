Джеппар запросила Молдову приєднатися до Кримської платформи

Вона також поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар зустрілася з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном. Вона представила йому міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Перша заступниця міністра також поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова.

Сторони наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.

Джеппар також запевнила дипломата у підтримці з боку України ініціативи новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".