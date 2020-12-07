Новые риски на Южном Кавказе: на фоне самоизоляции Запада и активизации России

После прекращения военных действий в Карабахе и подписания трехстороннего договора о прекращении огня между Россией, Азербайджаном и Арменией, многие авторитетные аналитики прогнозировали, что на Южном Кавказе геополитическая обстановка столкнется с более опасными рисками. Так как здесь пересекаются интересы многих сильных игроков. 8 ноября 2020 года, когда силами специального назначения азербайджанской армии, был взят стратегический город Шуша и азербайджанский спецназ дожимал сепаратистов из последнего города Ханкенди, в Кремле осознали, что они теряют контроль над ситуацией в Карабахе и Россия, в своей манере, не придумывая ничего нового, применила свою классическую стратегию «железный кулак». 10 ноября, со стороны Кремля, на высшее руководство Азербайджана, начался мега прессинг, в ход пошел политический шантаж, провокации со сбитым российским вертолетом, вплоть до ударов несколькими ракетами Искендер по пригороду Баку. В конечном итоге, Россия начала движение военного контингента из военной базы Гюмри в Ереване в направлении Карабаха, за несколько часов российские «миротворцы» уже были в Карабахе. Эту операцию, некоторые военно-политические источники, назвали операция «тихая ночь».

Фото: EPA/UPG

Последние своеобразные действия и «миротворческие усердия» России в Карабахе явно демонстрируют, что Россия пытается удержать Армению под своим влиянием и вернуть утерянный кредит доверия армянского общества. Россия как бы напоминает армянам, что главным ее союзником и гарантом ее безопасности является именно Россия, а не Запад. И в классическом смысле, дает рефлекторному восприятию армян установку – Россия-спасительница.

Процессы так стремительно меняют свою динамику, что общая картина пока все еще не до конца ясна. Создается такое впечатление, что Москва не намерена ограничиваться просто миротворческой миссией, как это предусмотрено в соответствующем мандате миротворца. Кремль ведет себя крайне агрессивно, порой нагло демонстрируя бестактность наглого хозяина в регионе. Эксперты в этом контексте обращают внимание на то, что Россия имеет право приглашать или же отвернуть любого крупного игрока, желающего участвовать в решении конфликта. Например, Анкара должна получить разрешение для осуществления миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Мы не оговорились: вести диалог нормальное явление в дипломатии, но Москва не позиционирует как равноправная сторона диалога – она слишком демонстративно выглядит!

И дело этим не ограничивается. Каждый день появляются информации о том, что Россия отправляет какие-то новые грузы и военный контингент для выполнения какой-то «гуманитарной задачи». Список «этих гуманитарных задач» получается слишком уж длинный.

Уже стало очевидным, что россияне строят полноценную базу в небольшом отрезке Нагорного Карабаха, который россияне, в последний момент, угрожая военной силой Азербайджану, смогли оставить под своим контролем. В данный момент, командование российскими миротворцами совместно с остатками разгромленных сепаратистов, ведут непонятные игры и переговоры, тем самым создают предпосылки для нового статус-кво. Уже такие «миротворческие» действия начали вызывать серьезные опасения в азербайджанском обществе. В след за этим, в Азербайджане, сразу же активизировалась российская пятая колонна, появились призывы к поддержке России. А некоторые члены парламента Азербайджана и политико-общественные деятели вовсе начали высказываться против присутствия Турции, как миротворца, в Нагорном Карабахе. В руководстве Кремля говорят о правах армян и их возвращении в регион Карабаха, который они покинули во время освободительных операций со стороны азербайджанской армии. Однако, Россия почему-то упорно молчит о возвращении сотни тысяч азербайджанцев депортированных из родных очагов армянскими головорезами 30 лет тому назад. Получается такая картина: Россия в основном заботится о том, чтобы в Нагорный Карабах больше заселилось армян. Это можно понять, но это не должно быть односторонним. Азербайджанцы должны вернуться в свои родные очаги. А ведь за столько лет совместного проживания, армяне так и не смогли или не захотели найти с Азербайджаном более или менее приемлемое модус вивенди. В этом и вся беда всего армянства, что они чересчур переоценивают свои возможности и живут в мифологии вместо реальности. И пока мировое армянство не изменит своей философии притязаний к соседним государствам, армянская государственность всегда будет в опасности на грани исчезновения.

Многие западные эксперты, имея в виду эти нюансы отмечают, что Москва, скорее всего, хочет создать свою военную базу, которую она мечтала создать еще в 90х годах. Профессор Гарвардского Университета С. Коноплев в этом уверен. По его мнению, говоря о непризнании «НКР» даже со стороны Армении, провоцирует Западные страны сделать шаг в этом направлении. Если это случится, то Россия получает возможность ввести войска еще в одно квазигосударство. Уже есть опыт Грузии (Абхазия и Южная Осетия). Эти области Грузии объявили о своей «независимости» и Россия признала их и таким образом официальный Кремль преподносит это как «законное основание» для обеспечения безопасности этих образований.

Эксперты говорят о возможности аналогичного процесса по отношению Нагорного Карабаха. Даже ходят слухи о том, что Москва может выдать российские паспорта армянам Нагорного Карабаха. Тогда это будет «обеспечение безопасности российских граждан в Нагорном Карабахе.

На фоне этих процессов эксперты обращают внимание и на дипломатическую активность Тегерана в этом вопросе. Министр иностранных дел Ирана уже посетил Москву. Все знают, что Иран традиционно занимает проармянскую позицию. Стремление Тегерана во чтобы не стало участвовать в решении конфликта, создает дополнительный риск для безопасности региона. Потому, что если будут попытки политически поддержать конфликт в пользу агрессора, тогда Азербайджан вынужден будет опять применить военное решение. Турция не оставит Азербайджан и, в результате, возникнут новые очаги напряжённости на региональном уровне. Но вряд ли Иран пойдет на обострения в регионе, зная что НАТО, в лице Турции, станет перед ним, и тогда это сможет принять тяжелые обороты, США сможет воспользоваться этим и не остаться в стороне.

Видимо, неслучайно в своих последних разговорах по Карабаху, В. Путин и Р. Эрдоган говорили о возможном участии в регулировании конфликта и других игроков. Что это «комплекс геополитической неполноценности» или же реальная необходимость? По мнению того же С. Коноплева, скорее всего и то, и другое. Дело в том, что Россия осознает, что при нынешних условиях ей не выйти «сухой из карабахской воды». Москва не уверена в своих геополитических, дипломатических и военных силах. Турция тоже в одиночку не сможет решить окончательно этот вопрос, в силу множества исторических, геополитических и военных причин. Поэтому эксперты говорят о необходимости усиления турецко-азербайджанского тандема такими странами, как Украина и Пакистан!

На основе вышесказанных утверждений мы можем объяснить некоторые скрытие моменты поведения России. Во-первых, как всегда Москва хочет все на Кавказе. Во-вторых, знает, что для этого у нее не хватает реальных сил, поэтому грозит военной силой. Для этого ей нужна военная база в регионе конфликта. Это само собой создает геополитический риск для всего региона. В-третьих, Москва чувствует, что Турция усиливается на Южном Кавказе. Как выразился С. Лавров, «Турция уже реальная сила на Южном Кавказе». Причем, авторитет Турции повышается, что нельзя сказать про авторитет России. Россия, на данномва историческом этапе выглядит как «старая песня».

Проблема в том, что переплетение этих факторов тоже создают основы для возникновения новых геополитических рисков. Во всяком случае, из анализа Западных, в том числе некоторых украинских экспертов получается вот такая сложная картина. Даже по словам украинского журналиста Виталия Портникова, из-за России «победа Азербайджана неотличимо от поражения». Может быть, в беседе с М. Фейгеном он «несколько сгустил краски», но если посмотреть с другой точки зрения, то можно увидеть реальную угрозу интересам Запада со стороны России. Вполне возможно и украинский журналист имеет в виду «поражение Запада». Именно этот момент на данном этапе регулирования конфликта считается одним из актуальных.

Для ясного представления картины сделаем маленькое историческое отступление к саммиту НАТО в Бухаресте, который состоялся в 2008-м году. 12 лет тому назад для НАТО среды актуальных задач были и «участие альянса в операциях по урегулированию кризисов, обеспечение энергетической и информационной безопасности, а также поиск приемлемых для блока решений по выстраиванию отношений с Российской Федерацией».

По логике принятой декларации НАТО должна была активно участвовать в решениях конфликтов в постсоветском пространстве. Кроме этого, Северный Альянс взял на себя обязанности в регулирование постконфликтной ситуации. Стало быть, мы должны были свидетелями участия НАТО в решении Нагорно-Карабахской проблемы. Но, увы, НАТО не только не участвовало в том процессе, даже некоторые члены этой организации постарались помешать Турции в решении конфликта. В результате НАТО остался «за бортом карабахского корабля»!

В целом же, позиция Запада в этом вопросе удивляет своей нелогичностью, непоследовательностью и односторонностью. Именно такое отношение стран ЕС к решению конфликта дает возможности министру иностранных дел России обвинять весь Запад в неискренности и искусственности поведения. По сообщению РИА Новости, вот что на днях заявил С. Лавров: «Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран "второго сорта", сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь».

И он не одинок в этой позиции. Как сообщил «Anadolu», министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул: «принятая, на днях, сенатом Франции резолюция еще раз показала, что Франция является сторонником не урегулирования, а сохранения проблемы Нагорного Карабаха».

На Западе политики так омерзительно, искусственно и, самое главное, вопреки нормам международного права говорят об операциях Азербайджана по восстановлению территориальной целостности, что даже не хочется вести с ними полемику. Они чуть ли не видят экзистенциальную угрозу в Азербайджане. Ибо если в официальном документе французы пишут, что Азербайджан агрессор (на своей же законной территории, которую оккупировала Армения) и должна вывести войска их захваченных земель (чьих?).

Они ратуют о возвращении армян в Нагорный Карабах и ни одного слова о возврате сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных армянскими вооруженными бандформированиями 30 лет тому назад! И таким «умом» и в рамках омерзительного подхода Запад хочет участвовать в разрешении конфликта! Да, русские намного совестливее выглядят, чем эти «демократы».

Таким образом, Запад своим двойным стандартом поставил сам себя в угол и этим открыл широкое поле для активизации России. В результате мы вынуждены говорить о новых рисках для суверенности и независимости Азербайджана. Чем все это кончится прогнозировать очень трудно. Но ясно одно: на Южном Кавказе все еще дует «холодный геополитический ветер», который во много раз опаснее и катастрофичнее, чем коронавирус.