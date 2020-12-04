Онлайн бібліотека "Голоси книжок" буде відкрита для малечі на Різдво

Ми щасливі повідомити спільноті про те, що, нарешті, ми розпочали реалізацію проекту "Слухати серцем". Йдеться про створення дитячих аудіо-книжок, що озвучуватимуться голосами відомих акторів українських театрів, музикантів, теле- та радіоведучими, які володіють академічною українською мовою. Одним з головних спікерів буде керівник проекту - письменниця, психолог, видавчиня Мар'яна Гончарова-Горянська. До озвучування книжок будуть запрошені українські відомі актори, радіоведучі та телеведучі, музиканти, такі як Гиндин В'ячеслав, Озеров Михайло, Стеценко Оксана, Оцупок Ганна, Кошманова Ірина, Крижненко Сергій, Дідик Олег та інші.

Фото: надане Юлією Валовою

Проект був створений задля того, щоб допомогти діткам з порушеннями зору у спілкуванні з літературними персонажами, народженими українськими дитячими письменниками. Ми прагнули допомогти дітям, адже проблема дитячої сліпоти в Україні є дуже актуальною. За даними ВООЗ дитяча сліпота і слабкий зір займає 4 місце серед основних причин інвалідизації дітей в нашій країні. Для соціалізації дітей із вадами зору дуже важливо активувати інші аналізатори, зокрема слухові. Крім того, широке коло умовно здорових дітей теж потребують слухання аудіокнижок. І саме книжки сучасних українських письменників частково здатні допомогти у вирішені зазначеної проблеми.

Ідея нашого проекту народилася ще влітку та стала реальною для впровадження завдяки підтримці Українського культурного фонду. Наша команда цього року прийняла участь у конкурсі УКФ та здобула перемогу. Чим, до речі, ми дуже пишаємось.

"Слухати серцем" буде реалізовано впродовж 3 місяців. За цей час разом з акторами ми запишемо 11 аудіокнижок. 11 аудіокнижок, які сприятимуть соціалізації дітей - цільової аудиторії проекту. За задумом керівника проекту Мар'яни Гончарової-Горянської укладання бібліотеки аудіокнижок, в яку увійдуть зазначені книжки, для дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку - вихованців шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей в Україні сприятиме гармонічному розвитку дітей, успішному навчанню та соціалізації, знайомству з новинками української літератури. Саме тому, підбираючи матеріал для озвучування, ми намагалися акцентувати увагу на творах, у яких йдеться про сучасний світ, комунікацію, нові технології та гаджети, усе те, з чим діти зіштовхуються у соціальному середовищі.

Бібліотека носитиме назву "Голоси книжок" та буде передана вихованцям 12 шкіл-інтернатів для сліпих та слабозорих дітей з різних міст України. Аудіобібліотеки, записані на електронні носії (CDrom), разом із зчитувальними пристроями будуть відправлені за адресами шкіл-інтернатів. Аудіо-книжки отримають діти дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку. Також, усі вони будуть розміщені у вільному доступі: на сайті видавництва «Ранок» та в онлайн бібліотеці для людей із вадами зору «Лихтар».

Перелік аудіо- книжок, що будуть створені:

Для дітей дошкільного віку:

1. Давай дружити! (Анастасія Меренкова)

2. Мій супердідусь (Геннадій Меламед)

3. Білченя, яке шукало свою справу (Юліта Ран)

4. Совеня, яке водило на прогулянку луну (Єва Сольська)

5. Читаємо перед сном. (Збірка) Єва Сольська, Каспарова Ю., Козиренко М., Моніч О., Руднєва Г., Трофимова К., Юліта Ран

Для дітей молодшого шкільного віку:

6. Велика мандрівка (Геннадій Меламед),

7. Феї та елексир щастя. (Юліта Ран),

8. Білки, шкіпер, альбатрос, або Історія про те, як виник сноубординг (Єва Сольська),

9. Ведмежа риболовля (Геннадій Меламед)

Для дітей середнього шкільного віку:

10. НЛО за селом (Наталя Бонь),

11. Чубзики (Сергій Лоскот)

Паперові версії, назабаром, вийдуть друком у видавництві «Ранок», яке в рамках партнерської співпраці з "Голосами книжок" передало літературні надбання для озвучування.

Ми сподіваємося, що можливість прослухововувати якісні аудіокнижки полегшить життя як дітям із тотальною втратою зору, так і частково незрячим, а також залучить широке коло дітей до аудіочитання. Крім того кожний малюк, який виховується в спеціалізованих школах-інтернатах, отримає власний диск з аудіокнижками, відповідно до своєї вікової групи разом з вітальними листівками від нашої команди. Сподіваємось, ми встигнемо здійснити відправлення до Різдва і саме тому, намагаємося знайти "солодкого партнера", який погодиться долучитися до благодійної місії та передати дітям смоколики під ялинку.

Зважаючи на важливість інклюзивних проектів для дітей з особливими потребами ми прагнемо масштабувати ініціативу в країні та продовжити роботу по озвучуванню творів сучасних дитячих письменників - вітчизняних та зарубіжних. Аналізуючи ринок аудіокниг ми зіштовхнулися з проблемою, адже для дітей аудіо-книги представлені лише класичною літературою, казками та підручниками. Сам тому ми намагатимемося розповісти про задумане широкій аудиторії, зокрема аудиторії потенційних партнерів, благодійників, поширюватимемо відомості про "Голоси книжок" та інформацію про безкоштовний доступ до аудіокнижок сучасних українських дитячих письменників аудиторій, завдяки підтримки дружніх ресурсів.

Сподіваємось, що на шляху реалізації важливого соціального проекту ми знайдемо однодумців, готових долучитися до ініціативи, додати частинку своєї позитивної енергії та подарувати діткам особливий подарунок на чарівні зимові свята.