Культурний карантин: що читати і дивитися вдома

Поки всі заходи та заклади на паузі , LB.ua склав список безкоштовних онлайн-ресурсів про культуру. Бібліотеки, відеолекції, записи театральних вистав і кіно – де відчути мистецтво і не тільки під час карантину.

Бібліотеки та лекторії

Фото: EPA/UPG Зачинена бібліотека в Нью-Йорку

«Відкрита книга» – онлайн-бібліотека української та світової класики

Ресурс без жодної реклами з літературними творами, які стали суспільним надбанням світової культури. Окремою рубрикою виділені твори зі шкільної програми зарубіжної та української літератури – тож знадобиться не лише аби самому пригадати класику, а й щоб підготувати школярів до виходу на навчання.

«Project Gutenberg» – найстаріша універсальна е-бібліотека

Сайт є громадською ініціативою та містить близько 60 тис. книг у вільному доступі: від белетристики до наукових робіт англійською, португальською, німецькою та французькою мовами. Щоправда, більшість книг тут також зразки класики або твори, які були видані давно й на них згідно американського законодавства вже не діють авторські права.

«Europeana collections» – ресурс культурної спадщини Європи

Оцифровані матеріали тисячі європейських бібліотек, архівів і музеїв на одному сайті. Тематичні колекції картин, добірки творів авторів і навіть пошук зразків образотворчого мистецтва за домінуючим кольором.

Сайт є не лише онлайн-галереєю. Тут також можна знайти лонгріди англійською про культурні процеси у світовій історії та творчий шлях митців і мисткинь у рубриці «Блоги».

WikiArt – онлайн-енциклопедія мистецтва

Тут зібрано 250 тис творів мистецтва авторства 3 тисяч художників та художників сімома мовами, в тому числі українською.

«WiseCow» – вільний відеолекторій

Лекції про історію, мистецтво, журналістику, літературу, моду, кіно й соціум. У розділах можна знайти відеоматеріали про історичних постатей та митців, а можна отримати експрес-курс про сторіччя тієї чи іншої сфери за 100 хвилин.

Бонусом – кумедне оформлення сайту з корівками.

«EdEra» – студія онлайн-освіти

Проєкт намагається поєднати на одній платформі безкоштовні курси, які будуть цікаві всім – від школярів до людей різних професій, зокрема, юристів, економістів, викладачів. «EdEra» також пропонує матеріали для підготовки до ЗНО й серії лекцій на соціальні теми: про медіаграмотність, права людини та домашнє насильство.

Ще на сервісі є власна бібліотека з інтерактивними посібниками.

Prometheus – українська платформа з масовими і безкоштовними онлайн-курсами. 18 березня, зокрема, розпочнеться курс про коронавірус SARS-CoV-2 і захворювання Covid-19 від лікаря-інфекціоніста Федора Лапія.

Кіно та про кіно

Фото: EPA/UPG

«DOCU/SPACE» – онлайн-платформа з документалістики

Інтернет-кінотеатр документальних фільмів про Україну. Усі проєкти були створені за ініціатив громадських організацій та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA. Історії зібрані тут – особисті розповіді про звичайних людей, які прагнуть покращити світ навколо себе. До того ж, чудова підготовка для цьогорічного фестивалю.

А у розділі «Майстерня DOCU/КЛАС» тут можна знайти записи лекцій, дискусій та воркшопів, які відбувалися у рамках майстерні документалістики «DOCU/КЛАС» фестивалю минулі роки.

«Довженко-центр» – відеолекції про «український Голлівуд»

Youtube-канал центру пропонує записи кількох лекції у рамках виставки про ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління). Зокрема, виступи французького кінознавця Любомира Госейка про українське кіно 20-30-тих, яке було популярне далеко за межами України.

Українська документалістика на Суспільне.Культура

Оскільки Докудейс переїхав на кінець квітня, деякі документальні фільми також можна подивитись на Суспільному – або на ТВ, або онлайн. Кожного дня о 21:25 – покази і інтерв’ю з режисерами після перегляду. В програмі – «Діксіленд» Романа Бондарчука, «Божественні» Романа Бордуна, «Сірі коні» Миколи Рідного, «Історія Зимового саду» Семена Мозгового.

Кому бракує українського кіно – є також спецпроект LB.ua «Шорт-ліст», де викладено більше 20 короткометражних стрічок – ігрових, документальних та анімаційних, а також інтерв’ю з режисерами.

Театр і музика

Фото: EPA/UPG Театр в угорському місті Пекс, порожній через заборону на проведення культурних подій

«Open Theatre» – записи вистав у поєднанні із театральними залаштунками

Балет, опера та п’єси від багатьох театрів України на цьому сайті доповнюються інтерв’ю та матеріалами з бекстейджу.

Також тут є відеолекції від театральної критикині Олени Мигашко про історію театру, документальні вистави й особливості сучасних перформансів.

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – канал на Youtube

Цей київський театр доєднався до низки культурних закладів, які перенесли свою діяльність в інтернет-формат. На їхньому youtube-каналі можна буде переглянути архівні записи вистав. Перший таке відео трагіфарсу Ірени Коваль «Лев і левиця» у вільний доступ обіцяють викласти вже 17 березня.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса – канал на Youtube

Youtube-канал театру містить окрему добірку із відеоретроспективами вистав. Запис здійснений у 90-тих та на початку 2000-них. Постановки за мотивами Платона, Шекспіра та Ліни Костенко.

Попри неможливість доїхати до Львова, можна дізнатися, чому роман «Злочин і кара» на сцені театру Курбаса йде під назвою «Сни».

Метрополітен Опера

«Богема» Пуччіні, «Травіата» Верді чи «Євгеній Онєгін» Чайковського у постановках провідного нью-йоркського театру з 16 березня тепер і в режимі онлайн. Відео вистав, записаних протягом останніх 14 років, викладають на офіційному сайті театру о 1:30 за київським часом і дивитися їх безкоштовно можна ще 20 годин після.

Баварська опера

Баварська Штаатсопер, де диригує українка Оксана Линів, також дає доступ до своїх постановок, адже закрита на карантин до 19 квітня. Зараз можна послухати, наприклад «Трубадура» Верді.

Віденська опера

Опера у Відні зачинена до 2 квітня, але відкрила доступ до своїх спектаклів онлайн: стріми починаються ввечері о п’ятій (якщо це опера Ваґнера) або сьомій годині вечора за центрально-європейським часом (+1 година – для Києва).

Розклад стрімів.

Берлінська філармонія

Філармонія в Берліні відкрила безкоштовний доступ до своїх концертів та фільмів на сайті на період карантину до 31 березня.