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Кинофестиваль Docudays UA переносят из-за карантина

Фестиваль планируют провести как минимум во второй половине апреля.

Кинофестиваль Docudays UA переносят из-за карантина
Фото: docudays.org.ua

Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который должен был состояться с 20 по 29 марта, переносят из-за карантина, объявленного в Киеве в связи с риском распространения коронавируса.

Об этом сообщили организаторы.

Ориентировочные новые даты фестиваля – вторая половина апреля, хотя это "не решено окончательно и будет зависеть от будущей санитарно-эпидемологической ситуации в Украине и мире".

Организаторы отметили, что решение о переносе фестиваля – непростое. "Фестиваль – не политический и некоммерческий. Мы существуем на финансирование других стран, международных фондов и организаций, а также при поддержке украинского государства, – говорится в заявлении. – Перенося событие, мы несем значительные финансовые и организационные убытки. Поэтому надеемся, что городская власть сможет поспособствовать проведению фестиваля, который является важным культурным событием столицы, после завершения карантина".

О приостановлении своей работы также заявил столичный кинотеатр "Жовтень" и другие кинотеатры в Киеве.

Напомним, вчера организаторы "Книжного Арсенала" заявили, что настроены на проведение фестиваля по плану – в мае 2020 года. "Но если уровень угрозы будет расти, Мистецький Арсенал готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период".

Карантин из-за коронавируса продлится до конца марта.

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