ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
ГлавнаяКультура

Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко

Она будет возглавлять министерство, пока не найдут нового главу ведомства.

Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко
Фото: Министерство Культуры

Временно исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, занимающуюся в министерстве вопросами охраны культурного наследия.

Об этом Фоменко сообщила в комментарии LB.ua.

Временного и.о. назначили, пока на эту должность не найдут министра.

Светлана Фоменко была первой заместительницей министра культуры Евгения Нищука. В декабре 2019 года ее назначили заместительницей министра Владимира Бородянского, в ее ведении была защита охраны культурного наследия.

Ранее заявление об отставке написала заместительница министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

4 марта Рада уволила Алексея Гончарука и его правительство и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля и ряд новых министров. Владимир Бородянский наряду с четырьмя коллегами отказался войти в обновленный Кабмин.

После перезагрузки Кабмина Министерство культуры, молодежи и спорта снова ждет реорганизация - от него отколется Министерство молодежи и спорта, которое возглавит фехтовальщик Вадим Гутцайт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также