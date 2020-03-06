Кинофестиваль Docudays UA 2020 объявил участников основного конкурса

Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил участников основного международного конкурса.

Как сообщается на сайте фестиваля, в конкурс DOCU/Мир вошло 12 фильмов.

Так, за главные призы поборется украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык, а также фильм украинской режиссерки Оксаны Карпович, живущей в Канаде, – "Не волнуйся, двери откроются".

Кроме того, в конкурсе:

"О зверях и людях" Лукаша Чайки (Польша);

"Ангелы улицы Диамант" Петра Лома (Нидерланды, Норвегия);

"Причина" Андреса Фигередо (Венесуэла);

"С глазу на глаз" Джона Вебстера (Финляндия);

"Замороженная надежда" Пайлин Ведель (Таиланд);

"Черная дыра" Эммануэля Гримо и Арно Дее (Франция);

"Ньютопия" Аудуна Амундсена (Норвегия);

"Тоннель" Нино Орджоникидже и Вано Арсенишвили (Грузия, Германия);

"Коллектив" Александра Нанау (Румыния, Люксембург);

"Предел" Элисон Клеймен (США).

Победитель в этом конкурсе получит 1 тыс долларов США. Жюри в составе трех человек может также присудить два дополнительных специприза. В этом году в жюри DOCU/Мир – режиссерка и куратора факультета режиссуры в киношколе La Femis Клэр Симон, культурный менеджер и независимый куратор кинопрограмм Хосе-Рамон "Мон" Ривас, редакторка отдела "Культура" LB.ua Дарья Бадьёр.

В короткометражном конкурсе Docudays UA – 13 работ, из которых три украинских фильма: "Круговорот" Алексея Радинского, "Понедельник пятницы" Иванны Прокопчук и "зонг" Элиаса Парвулеско, Теты Цыбульник и Светланы Потоцкой. Полный список участников – на сайте фестиваля.

В рамках кинофестиваля также состоится конкурсная программа Rights Now!, победитель которого также получит 1000 долларов США. Участников этого конкурса еще не объявили, а в жюри вошли Олег Сенцов, правозащитница Елена Розвадовская и образовательный активист Энвер Джулиман.

Кинофестиваль Docudays UA пройдет с 20 по 29 марта. Темой нынешнего фестиваля стал "Teen Spirit" – взросление и права детей.