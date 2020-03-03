Лауреаты общенациональной программы "Человек года - 2019" в номинации "Деятель искусств года"

Алексей БОТВИНОВ

Народный Артист Украины, Лауреат Международных конкурсов, Президент международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Организация 5-го юбилейного фестиваля ODESSA CLASSICS (1-9 июня 2019). Новаторский проект “ Piano Light Show ” – премьера состоялась не только в Украине, но и в Швейцарии и Германии. Выступления в разных странах мира, в том числе в Берлинской Филармонии, Лейпцигском Гевандхаузе, Парламенте Швейцарии, Цюрихском Тонхалле, гастроли по Германии с оркестром Сан-Франциско, запись диска на легендарной студии звукозаписи Deutsche Grammaphon .

Ваша «Формула успеха»: Нет непреодолимых преград.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Пианистом гастролирующем в мире.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Поддержка государством классической музыки - не на словах, а на деле.

Быть сегодня успешным – это … Создавать новое, осуществлять свои мечты.

Ваш любимый афоризм? Делай что должен –и будь что будет.

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Иоганн Себастиан Бах.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Сложность поиска меценатов в родной стране.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Когда оно востребовано людьми.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В чистой совести.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... изменю место Украины на культурной карте мира » .

Кому в этой жизни Вы завидуете? Моим коллегам из европейских странах, ведущим масштабные культурные проекты.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Вера в людей.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Хорошее красное вино.

Есть ли у Вас любимая книга? Михаил Шишкин «Письмовник».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Леонардо да Винчи.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Музей Гуггенхайма в Бильбао – понимание обществом важности культуры.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Одесса.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В Одессу.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? То что не уехал жить в Европу. То что не уехал жить в Европу.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Путешествия .

Михаил ПОПЛАВСКИЙ

Ректор (Почётный президент) Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссёр-постановщик.

Полный кавалер ордена «За заслуги» (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), лауреат национальной премии «Человек года» (1997 – в номинации «Деятель культуры и искусств», 2009 – в номинации «Деятель искусств года»), с 1997 по 2001гг. – по результатам Всеукраинского рейтингового опроса, проведённого Украинским студенческим союзом (УСС), пять лет подряд признан «Ректором года». Награждён орденом М. Грушевского IV в. «За развитие Украины». Народный депутат Украины IV, VII, VII созыва .

Самые значительные события (достижения) в Вашей профессиональной (общественной) деятельности в 2019 году : Церемония награждения национального хит-парада «Украинская песня года - 2019» в Национальном дворце Украина. Юбилейный концерт Михаила Поплавского во дворце спорта «Я - Украинец!» .

Ваша «Формула успеха». Ваш жизненный девиз: Формула успеха: «Жить, любить и побеждать»; «Хотите быть счастливыми? Будьте! Хотите стать популярными (успешными)? Станьте! Поймите, чего вы хотите и настойчиво идите к цели! Если у вас есть воля к победе, внутренний стержень и мечта – вперёд! Трудности слабого ломают, а сильного закал яют . Будьте сильными, живите на позитиве! Атакуйте жизнь!» .

Жизненный девиз: «Эмоциональный интеллект, с творческо-прикладным характером н ачинает и выигрывает» .

Кем Вы мечтали стать в детстве? Я знал, что стану ректором.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Превратить в ближайшее время Киевский национальный университет культуры и искусств в «Украинск и й Гарвард».

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? В мире нет ничего невозможного. И чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить себя .

Ваш любимый афоризм? «Создай команду людей умнее себя и управляй ими» (М. Поплавский) .

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Тарас Шевченко - это фигура, которая объединяет украинцев. Он всегда является современным, а глубина его слова, уникальность мысли, незаурядность жизненной судьбы давно признаны во всем мире.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Нехватка времени .

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Когда задуманный творческий проект реализуется на 100% и становится художественным достижением (произведением) .

Если счастье не в деньгах, то в чём?  А если все-таки в деньгах, то почему? «Счастье не в деньгах, а в их количестве», «Под лежачий камень, коньяк не течет». ... Если серьёзно, то меня увлекает сам процесс организации любого дела: толи руководство Университетом, толи создание ресторанного бизнеса, или организация шоу. Этим я самоутверждаюсь! А деньги – это уже награда. Бедность – это унизительно. Деньги нужны, чтобы достойно жить. Я не стесняюсь признать, что я – успешный менеджер. Деньги же сами по себе – это средство удовлетворения желаний.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» ... и я сделаю этот мир счастливым!

Кому в этой жизни Вы завидуете? Не завидую никому. Люблю и уважаю своих студентов, они для меня самый большой авторитет

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я - трудоголик.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Сало, варени ч ки и борщ.

Есть ли у Вас любимая книга? Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат » . Дейл Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» .

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Генри Фордом, Уинстоном Черчиллем, Михаилом Грушевским .

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Хотел бы иметь на территории Университета культуру «Колизей», но в уменьшенном масштабе. Он бы символизировал место для современных развлекательных зрелищ - шоу, концертов, спектаклей.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? «Поплавок» або «Батьківська хата».

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В Университет культуры или в родное село Мечиславка.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главным делом своей жизни считаю – университет, а главной общественной ролью – ректор. Ошибок было много в моей жизни, но все они превратились в опыт.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Юмор, спорт и секс .