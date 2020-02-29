70-й Берлинский кинофестиваль объявил победителей в основном конкурсе.

Как сообщает на сайте кинофестиваля, главную награду, "Золотого медведя" Берлинале получил иранский фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа.

Фото: EPA/UPG Награду от имени режисера получили актеры и продюсеры фильма

Гран-при жюри получила Элиза Хиттман за фильм "Никогда редко иногда всегда".

Лучшим режиссером стал кореец Хон Сан Су за фильм "Женщина, которая убежала".

Награды за лучшую роль получили немка Паула Бер ("Ундина") и итальянец Элио Джермано ("Я хотел спрятаться").

Награду за лучший сценарий получила итальяно-швейцарская драма "Плохие сказки" братьев Дамиана и Фабио Д'Инноченцо.

Приз за художественные достижения вручили оператору фильма "Дау. Наташа" - Юргену Юргесу.

Специальный приз к 70-летию фестиваля получил французский фильм "Удалить историю".

Главой жюри "Берлинале" в этом году был актер Джереми Айронс.