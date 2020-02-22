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НВО анонсировал новый эпизод сериала "Друзья"

Серию покажут на новом стриминговом сервисе HBO Max.

НВО анонсировал новый эпизод сериала "Друзья"
Фото: EPA/UPG

Все актеры из сериала "Друзья" снимутся в новом эпизоде - спустя более 15 лет с момента окончания шоу.

Как сообщает "Би-би-си", о переговорах с актерами популярного телесериала в ноябре прошлого года писали издания Hollywood Reporter and Variety. Теперь это официально подтвердила корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO.

Эпизод будет транслироваться на новом стриминговом сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года. В нем сыграют звезды сериала Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Перри рассказал об этом в "Инстаграме", сопроводив сообщение фотографией актеров 1990-х годов. Остальные актеры поделились этим постом.

Сериал "Друзья" выходил в эфир в 1994-2004 годы. Эпизод, который до сих пор был последним, посмотрели 52,5 миллиона зрителей только в США. Это был рекорд 2000-х годов.

HBO в 2019 году получила права на показ "Друзей" за 425 млн долларов.

По данным Variety, ожидается, что каждый участник съемок нового эпизода получит по 2,5 млн долларов.

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