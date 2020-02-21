На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

На 70-м Берлинском кинофестивале 18 и 21 февраля состоялась премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Об этом сообщает пресс-служба фильма.

"Номера" показали в рамках внеконкурсной программы фестиваля Berlinale Special.

18 февраля на показе фильм представили Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, а также члены съемочной группы.

Фото: 435 Films

"Номера" – полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. "Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы", - говорится в описании фильма.

"Это универсальная история, и за 10 лет она не потеряла своей актуальности. Это не история России, это история любого общества. Все революции похожи друг на друга", - отмечает Олег Сенцов.

"Я очень хотел, мечтал о том, чтобы мы с Олегом вместе могли представить этот фильм на Берлинском кинофестивале. И это произошло. Это важное кино, которое соединяет многие жанры: гротеск, психологическую драму, антиутопию, мелодраму, лирику. Я называю эту смесь своеобразным "Ноевым ковчегом". Ничего нового мы миру не расскажем, это история о выборе, предательстве, трусости, но это тот момент, когда ты понимаешь, что не показать этого ты не можешь", - комментирует Ахтем Сеитаблаев.

"Номера" сняли, пока Олег Сенцов был в российской тюрьме - он отправлял режиссерские замечания, а Ахтем Сеитаблаев руководил съемками в Украине.

Международный постер к фильму "Номера"

В Украине премьера "Номеров" намечена на осень 2020 года.

Фильм снят в ко-продукции Украины, Польши, Чехии и Франции.

На 70-м Берлинском кинофестивале, который открылся 20 февраля, покажут несколько украинских картин: документальная картина "Земля голубая, как апельсин" Ирины Цилык участвует в конкурсной программе Generation, а фильм Антона Видокля Citizens of the Cosmos, созданный в украинской ко-продукции, покажут в программе Форум.