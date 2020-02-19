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Кабмин назначил руководителя Госкино и еще трех агентств

Все они подведомственны Министерству культуры, молодежи и спорта.

Кабмин назначил руководителя Госкино и еще трех агентств
Фото: www.ukrkino.com.ua

Кабинет министров назначил руководителей четырех профильных агентств, которые подведомственны Министерству культуры, молодежи и спорта Украины

Главой Госагентства спорта назначен Сергей Левчук, сообщил в Telegram глава Минкультуры Владимир Бородянский. Левчук возглавляет Украинскую федерацию каратэ. 

Марина Кудерчук назначена главой Государственного агентства по вопросам кино. Галина Григоренко возглавит агентство по вопросам искусств, а Ольга Россошанская – агентство по вопросам творческого образования.

Напомним, Кудерчук победила в повторном конкурсе на должность главы Госкино. После увольнения Филиппа Ильенко с этого поста в 2019 году был объявлен конкурс на замещение этой должности. Единственная вышедшая в его финал конкурсантка, директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, не прошла заключительное собеседование. После этого конкурс объявили по-новой, победу в нем одержала заместительница главы Запорожской ОГА Марина Кудерчук.

17 февраля Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в Украине скоро появится Государственное агентство спорта, руководить новосозданным ведомством будет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

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