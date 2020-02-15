В Киеве завершился второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".
Во время прямого эфира свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.
Из них только трое прошли в финал - David Axelrod, Khayat і Tvorchi.
Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри.
Судьями нацотбора в этом году являются генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").
Баллы судей:
- Tvorchi - 8
- Khayat - 7
- David Axelrod - 6
- Moonzoo - 5
- Элина Иващенко - 4
- Fo Sho - 3
- Александр Порядинский - 2
- Garna - 1
Баллы зрителей:
- Tvorchi - 8
- Khayat - 7
- Александр Порядинский - 6
- David Axelrod - 5
- Элина Иващенко - 4
- Fo Sho - 3
- Moonzoo - 2
- Garna - 1
Первый полуфинал состоялся 15 февраля. По его результатам в финал, который пройдет 22 февраля, вышли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.
Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.