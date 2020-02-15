В Киеве завершился второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".

Во время прямого эфира свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Из них только трое прошли в финал - David Axelrod, Khayat і Tvorchi.

Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри.

Судьями нацотбора в этом году являются генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").

Баллы судей:

Tvorchi - 8

Khayat - 7

David Axelrod - 6

Moonzoo - 5

Элина Иващенко - 4

Fo Sho - 3

Александр Порядинский - 2

Garna - 1

Баллы зрителей:

Tvorchi - 8

Khayat - 7

Александр Порядинский - 6

David Axelrod - 5

Элина Иващенко - 4

Fo Sho - 3

Moonzoo - 2

Garna - 1

Первый полуфинал состоялся 15 февраля. По его результатам в финал, который пройдет 22 февраля, вышли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.

Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.