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Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"

Во втором полуфинале победили David Axelrod, Khayat і Tvorchi.

В Киеве завершился второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".

Во время прямого эфира свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Из них только трое прошли в финал - David Axelrod, Khayat і Tvorchi.

Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри.

Судьями нацотбора в этом году являются генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").

Баллы судей:

  • Tvorchi - 8
  • Khayat - 7
  • David Axelrod - 6
  • Moonzoo - 5
  • Элина Иващенко - 4
  • Fo Sho - 3
  • Александр Порядинский - 2
  • Garna - 1

Баллы зрителей:

  • Tvorchi - 8
  • Khayat - 7
  • Александр Порядинский - 6
  • David Axelrod - 5
  • Элина Иващенко - 4
  • Fo Sho - 3
  • Moonzoo - 2
  • Garna - 1

Первый полуфинал состоялся 15 февраля. По его результатам в финал, который пройдет 22 февраля, вышли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.

Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.

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